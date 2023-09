Chi sono i nuovi allievi e concorrenti di Amici per l’edizione 2023/2024 del talent show in onda su Canale 5? Ecco i nomi dei cantanti e dei ballerini che hanno ricevuto la tanto agognata maglia.

Concorrenti Amici 2023/2024, chi sono i nuovi allievi tra cantanti e ballerini: i nomi

Al via la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Nel pomeriggio di domenica 24 settembre, è andata in onda la prima puntata della stagione 2023/2024 del talent show targato Mediaset. Chi sono gli allievi scelti tra gli aspiranti ballerini e cantanti che sognano di partecipare al format?

A scegliere la nuova classe sono stati i professori di canto Anna Pettinelli, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini e i professori di ballo Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo. I posti sono stati assegnati dopo le esibizioni degli aspiranti studenti che hanno superato la prima scrematura tra provini e self tape.

Categoria canto: gli allievi

Per quanto riguarda la categoria canto, al termine della prima puntata di Amici trasmessa domenica 24 settembre, hanno conquistato un banco:

Matthew , 22 anni, è stato scelto da Lorella Cuccarini;

Mida , 23 anni, è stato scelto da Lorella Cuccarini;

Mew , 24 anni, è stata scelta sia da Anna Pettinelli che da Lorella Cuccarini;

Stella , 18 anni, è stata scelta da Anna Pettinelli;

Holy Francisco , è stato scelto da Anna Pettinelli;

Petit , 18 anni, è stato scelto da Rudy Zerbi;

Francesco , in arte Spacehippiez , è stato scelto da Lorella Cuccarini;

Holden , all’anagrafe Joseph Carta , 23 anni, è stato scelto da Rudy Zerbi;

Lil Jolie , 23 anni, è stata scelta da Rudy Zerbi;

Sarah, 17 anni, è stata scelta da Lorella Cuccarini.

Categoria ballo: gli allievi

Nella categoria ballo, invece, a ricevere la maglia sono stati:

Dustin , 21 anni, è stato scelto da Alessandra Celentano ed Emanuel Lo;

Mary Sol , 17 anni, è stata scelta da Alessandra Celentano ed Emanuel Lo;

Nicholas , 22 anni, è stato scelto da Raimondo Todaro;

Elia , 25 anni, è stato scelto da Emanuel Lo;

Simone Galluzzo , è stato scelto da Emanuel Lo;

Chiara Porcariello , 18 anni, è stata scelta da Emanuel Lo;

Sofia , 17 anni, è stata scelta da Emanuel Lo e Raimondo Todaro;

Gaia , 22 anni, è stata scelta da Raimondo Todaro;

Kumo, 22 anni, è stato scelto da Emanuel Lo e Raimondo Todaro.

Amici 2023/2024, anche Holden e un’amica di Giulia Stabile tra i nuovi concorrenti e allievi

Tra i nuovi allievi dell’edizione 2023/2024 di Amici, spiccano alcuni nomi già noti al pubblico in quanto “figli d’arte” o perché popolari sui social. È il caso, in primis, di Holden. Il 23enne, infatti, si chiama in realtà Joseph ed è figlio del musicista Paolo Carta, attuale marito di Laura Pausini, e della sua ex moglie. Il ragazzo, quindi, porta avanti la tradizione inaugurata nel 2021 da LDA, figlio di Gigi D’Alessio, e da Angelina Mango, figlia di Mango.

Ad aver conquistato una maglia, poi, anche Chiara Porchianello. La 19enne è amica dell’ex vincitrice del talent show e attuale ballerina professionista Giulia Stabile.