L’ex allievo di “Amici”, Aka7even, ha postate alcune stories su Instagram per difendersi dagli attacchi dei fan e chiarire il suo rapporto con Sangiovanni.

L’ex allievo e cantante di Amici, Aka7even, è intervenuto sui suoi account social per rimettere in riga i suoi fan e rispondere alle accuse dei followers di Sangiovanni, altro ex allievo del talent. Il cantante, infatti, ha deciso di difendersi da coloro che lo accusano di copiare il secondo classificato dell’ultima edizione del programma e di chiarire quali siano i rapporti che caratterizzano la loro amicizia dopo la fine dello show.

Amici, Aka7even: l’attacco ai fan e il rapporto con Sangiovanni

Il cantante Aka7even, pseudonimo del napoletano Luca Marzano, ha deciso di intervenire nella faida che sta coinvolgendo il suo fandom e quello dell’ex compagno di scuola Sangiovanni.

A questo proposito, infatti, Aka7even ha deciso di rispondere via social ai ripetuti insulti ricevuti dai fan del collega vicentino che gli hanno scritto frasi come “Fai schifo, tu non sai fare e copi Sangiovanni”.

Dopo aver ricevuto gli ennesimi attacchi, quindi, Luca Marzano ha deciso di postare su Instagram alcune stories, partendo al contrattacco e chiedendo anche a Sangiovanni di intervenire per fare chiarezza sulla vicenda.

Amici, Aka7even: le stories su Instagram e l’amicizia con Sangiovanni

Nelle stories apparse su Instagram, quindi, Aka7even ha dichiarato con fastidio e irritazione: “Perché vi impuntate con questa guerra tra fandom, la mia e quella di Sangiovanni? Una cosa orribile che non ha senso.

Anche perché io e Sangio siamo amicissimi, ci scriviamo spesso, facciamo battute, ci supportiamo. Basta, mettiamo un punto a questa storia insensata. Fate l’amore e non la guerra”.

In questo modo, il cantante napoletano ha tentato di smorzare l’acredine diffusa dai fan e ha chiarito che i suoi rapporti con Sangiovanni esulano da ogni tipo di rivalità.

Amici, Aka7even: il legame con Sangiovanni durante il talent

In considerazione delle affermazioni recentemente rilasciate da Luca Marzano, inoltre, è possibile constatare che i rapporti tra Aka7even e Sangiovanni siano addirittura migliorati con la conclusione del talent show Mediaset, condotto da Maria De Filippi.

Poco dopo la conclusione di Amici, infatti, parlando dell’ex compagno di scuola Sangiovanni, Luca Marzano aveva spiegato: “Il nostro rapporto è quasi come gli altri, lui è forse un po’ più distaccato, ma è anche la persona che mi è stata più vicino in casetta, è un ragazzo saggissimo, aveva sempre la parola giusta. Io ho cercato di fare altrettanto, anche se lui è una persona che si chiude molto, sta sulle sue”.