Amici, anticipazioni nona puntata: gara di cover per i cantanti e un allievo eliminato

Dopo la registrazione dalla nona puntata di Amici, sono state diffuse anticipazioni sugli esiti di una gara di cover e sull’eliminazione di un allievo.

Sul web, si stanno moltiplicando le indiscrezioni legate alle anticipazioni della nona puntata di Amici, che andrà in onda il prossimo 14 novembre.

Amici, anticipazioni nona puntata: ospiti ed eliminazione di Ale

Nel pomeriggio di mercoledì 10 novembre, si sono tenute le registrazioni della nona puntata della nuova edizione di Amici, che verrà trasmessa su Canale 5 nella giornata di domenica 14 novembre.

La puntata, che ha avuto come ospiti l’ex allievo del talent Aka7even, che si è esibito con il suo ultimo singolo, e J-Axche ha presentato il suo libro e ha fatti da giudice durante una gara di cover alla quale hanno partecipato i cantanti.

Prima di dare inizio alla gara, Ale ha dovuto affrontare una sfida in quanto ultima classificata durante la precedente gara di cover giudicata da Nek. Per la sfida, Anna Pettinelli ha chiesto alla produzione del programma di scegliere lo sfidante della ragazza in modo tale da poterlo avere come allievo nel caso in cui avesse vinto.

La richiesta della Pettinelli è stata accettata: la cantante di Lorella Cuccarini, quindi, è stata battuta da Andrea che è entrato a far parte del talent. Il ragazzo aveva già sfidato LDA, distinguendosi nonostante la sconfitta registrata in quella circostanza.

Amici, anticipazioni nona puntata: gara di cover per i cantanti

Per quanto riguarda la puntata, secondo le anticipazioni trapelate dopo la registrazione del talent, si è tenuta una gara di cover che è stata giudicata da J-Ax.

L’artista ha assistito alle esibizioni e ascoltato le performance dei ragazzi, assegnando dei voti ai cantanti, riassumibili nel seguente modo:

LDA , 8

, 8 Albe , 7.5

, 7.5 Sissi , 7

, 7 Rea , 7

, 7 Luigi , voto sconosciuto

, voto sconosciuto Nicol , voto sconosciuto

, voto sconosciuto Simone , 6.5

, 6.5 Alex , 6.5

, 6.5 Tommaso, 6.

La classifica emersa dalla gara di cover ha determinato le identità degli ultimi tre classificati che andranno in sfida ossia Simone, Alex e Tommaso.

Amici, anticipazioni nona puntata: le performance dei ballerini

Per quanto riguarda i ballerini, nella nona puntata della nuova edizione di Amici, Mattia e Christian si sono esibiti in un passo a due di boogie, mostrato da Sebastian e Umberto. Nel corso della performance, Mattia ha dato un buffetto sul collo a Christian per vendicarsi di quanto avvenuto durante la settimana. I ragazzi hanno ricevuto l’approvazione di Raimondo Todaro e Veronica Peparini mentre Alessandra Celentano ha affermato di aver preferito Mattia.

A ogni modo, entrambi gli allievi hanno riconfermato la propria maglia.

Su richiesta di Veronica Peparini, Guido ha sostenuto una sfida, vinta esibendosi del Don Quixotte e riuscendo, quindi, a riconfermare la sua maglia.

Dopo la dimostrazione di Umberto e Giulia Pauselli, Carola ha ballato un tango con il ballerino dal quale era separata da un plexiglas. La performance ha ulteriormente dimostrato ad Alessandra Celentano che Carola rappresenta la sua allieva più versatile ma è stata duramente contestata da Raimondo Todaro, secondo il quale la ragazza avrebbe eseguito male il ballo. Subito dopo, Todaro ha elencato tutte le “mancanze” riscontrate in Carola dall’inizio del programma.

Dario, invece, ha riprodotto un ballo mostrato da Simone mentre Serena non ha potuto esibirsi in quanto si è nuovamente infortunata.

Amici, anticipazioni nona puntata: palloncini, prova Tim e challenge Oreo

Durante la nona puntata di Amici, sono state diffuse nuove rivelazioni anonime rivelate attraverso lo scoppio di alcuni palloncini. A questo proposito, sono stati rivolti messaggi a Giulia Pauselli; a Serena, da parte di un ammiratore; a LDA, per criticare la sua mancanza di sincerità; a Sissi, per spingerla a esporsi di più; ad Alex, spronandolo a essere meno permaloso.

Nella nona puntata dello show, infine, la prova Tim è stata vinta da Luigi con il suo brano “Muro” mentre Carola ha vinto la challenge Oreo.