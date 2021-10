Aka7even è fidanzato? Una clip del suo compleanno confermerebbe che il rapper è di nuovo innamorato

In una clip postata da Webboh al compleanno di Aka7even si sente il vocalist menzionare la parola fidanzata. Ma chi sarà mai la fortunata?

In occasione del Premio Fabula, un’iniziativa culturale nata nel 2010 nella città di Bellizzi, in provincia di Salerno, Aka7even ha deciso di dire qualcosa in più sulla sua vita sentimentale: “Non sono fidanzato, ma ho una frequentazione in corso”.

A quel punto, ovviamente, gli è stata chiesta qualche informazione aggiuntiva, al che il rapper ha subito risposto: “Preferisco far parlare la musica e tenere la mia vita privata fuori dai social”.

Ma alcuni fan non contenti di questa risposta, hanno deciso di indagare per capire chi fosse la ragazza misteriosa nella vita del cantante di Amici 20. La ricerca ha fatto venire a galla un video, inviato poi al sito di Webboh.

Una segnalazione che in effetti confermerebbe che Aka7even sia di nuovo innamorato, dopo la delusione amorosa vissuta nel programma di Maria De Filippi con Martina Miliddi.

Dalla breve clip postata da Webboh si vede Aka7even al suo complenno, quando ad certo punto il vocalist menziona la parola “fidanzata”. Motivo per il quale adesso le fan del rapper si continuano a domandare chi possa essere la fortunata che ha fatto battere nuovamente il cuore del cantante.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli.

Aka7even: nuovo amore, nuovo singolo e primo libro in uscita

Quello che è certo è che per il cantante sembra essere un periodo di grande soddisfazioni: non solo un nuovo amore all’orizzonte, bensì anche la pubblicazione del romanzo, il titolo del suo nuovo singolo e per giunta la nomination agli Ema 2021. Aka7even ha, infatti, scritto il suo primo romanzo, dal titolo 7 vite, edito Mondadori e in uscita dal 23 novembre.