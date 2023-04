Amici, Arisa contro Lorella Cuccarini: "Si contraddice, vi mette in difficoltà"

Tensione nella scuola di Amici tra Arisa e Lorella Cuccarini. La prima si è scagliata contro la collega a causa di un guanto di sfida per i cantanti.

Amici: Arisa contro Lorella Cuccarini

Si scaldano gli animi ad Amici. Lorella Cuccarini ha consegnato un guanto di sfida ad Angelina e Cricca e Federica e Wax, che li vede impegnati nell’interpretazione del brano Against All Odds di Maria Carey e Westlife. Una canzone difficilissima, che ha gettato nel panico due dei quattro allievi. Arisa si è scagliata contro Lorella, sottolineando che la collega si contraddice.

Le accuse di Arisa a Lorella Cuccarini

Ad entrare nel panico per il guanto di sfida della Cuccarini sono stati Wax e Federica. Il primo non vuole accettare, mentre la seconda sembra più predisposta. E’ per questo che entrambi decidono di chiamare Arisa per un consiglio. Rosalba Pippa non ha potuto fare altro che attaccare Lorella:

“La maestra Lorella un pochino si contraddice. Dice di fare Guanti che valorizzano tutti e invece con questo Guanto vi mette in difficoltà”.

Wax e Federica messi in difficoltà dalla Cuccarini

L’atteggiamento competitivo di Lorella non è stato notato solo da Arisa, ma anche dagli allievi e dai fan di Amici. Tornando al guanto di sfida, Federica vuole accettare e Wax no. La prova viene definita dal cantante “un letto di chiodi“, ma Arisa prova a motivarlo: “Wax tu non ti devi mettere a confronto con Cricca e con nessun altro cantante sulla piazza, tu sei una persona che fa un’altra cosa“. A questo punto, Wax ha concluso:

“Lei dice che c’è la libertà in questo brano, ma non è vero. Non sto scappando, ma sto pensando davvero tanto. Il fatto è che ci devo mettere la faccia io su una roba del genere. C’è tanto dubbio, non è sicuro per niente che loro possano dire che è equo. C’è la possibilità che loro possano dire che non è equo, c’è! Guarda io sono sicuro, il mio dubbio finisce qua”.

Alla fine della fiera, Wax e Federica hanno rifiutato il guanto di sfida e Arisa ha esclamato: “Questo è vantaggio loro al 100%. Il lavoro che andrei a fare non mi porterebbe niente di utile“.