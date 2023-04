Amici: i fan notano un dettaglio tra Wax e Angelina

Caos tra i fan di Amici di Maria De Filippi. I telespettatori più attenti hanno notato uno strano dettaglio che riguarda Wax e Angelina.

Nel corso dell’ultima puntata di Amici, Alessio Cavaliere è stato eliminato. Il ragazzo ha perso il ballottaggio con Mattia Zenzola. Quando Maria De Filippi si è collegata con la Casetta per annunciare il verdetto, i fan più attenti hanno notato uno strano atteggiamento tra Wax e Angelina.

Alessio, prima di abbandonare Amici, ha dichiarato:

“Quando mi alzavo dal letto e mi rendevo conto per l’ennesima volta di essere ad Amici, dicevo ‘ok, forse un pochino ce l’hai fatta. Quando sono entrato ero spiazzato, ero entrato sapere dove mettere mano, senza sapere come funzionavano le cose, senza sapere nulla. Senza sapere dove poter arrivare e soprattutto senza aspettative. Da subito sono stato accolto in maniera magnifica dai ragazzi. Ho sempre vissuto giorno per giorno nella maniera più tranquilla e serena e sono mi sono sentito legato a tutti. È stato già un grande traguardo prendere quella maglia, ancora ricordo in maniera perfetta il giorno in cui l’ho presa. Non mi sarei mai aspettato di arrivare fino a questo punto”.