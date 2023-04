Amici, Benedetta Vari accusa Mattia Zenzola: "Agli altri baci e abbracci"

Benedetta Vari, anche se non è stata ammessa al Serale come allieva di Amici, è rimasta nel talent per esibirsi in coppia con Mattia Zenzola. E’ a lui che la ballerina ha lanciato pesanti accuse.

Amici: Benedetta Vari accusa Mattia Zenzola

Benedetta Vari e Mattia Zenzola si esibiscono in coppia ad Amici. Anche se la ballerina non è stata ammessa al Serale ha avuto la possibilità di partecipare a questa sezione del talent come compagna di ballo dell’allievo. Tra loro, però, c’è qualcosa che non va. Benedetta, infatti, ha lanciato accuse ben precise a Mattia.

Amici: le accuse di Benedetta a Mattia

Benedetta, rivolgendosi direttamente a Mattia, ha dichiarato:

“La sensazione che ho è che rispetto all’idea che io ho di coppia nel ballo, non c’è quella cosa che io sono quella persona che lo fa stare bene, tranquillo e che facciamo le cose insieme. Ho sempre l’impressione che facciamo le cose insieme quando ti va bene, quando ti piace e sei in comodo. Mentre nelle situazioni scomode io non ci devo mai stare secondo te. Questo mi dispiace molto perché io faccio tutto con il cuore. Tu stai al ballottaggio e secondo te io posso rimanere seduta? Secondo te non mi alzo e vengo a dirti qualcosa? Pensi che non dovevo venire? Allora lo faccio e tu mi rispondi che vuoi stare da solo. Poi si avvicina chiunque altro e lo abbracci e lo baci. E l’hai fatto anche questa volta. Se ci tieni e senti che ti aiuto non lo dimostri. Devo quasi ringraziarti se una volta mi dai un bacetto”.

La replica di Mattia Zenzola

Zenzola, messo spalle al muro, ha replicato: