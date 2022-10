Amici, Mattia Zenzola in crisi: ecco perché è scoppiato in lacrime

Mattia Zenzola, il talentuoso ballerino che fa parte della scuola di Amici 22, ha avuto un momento di sconforto ed è scoppiato in lacrime: ecco perché.

Mattia Zenzola, ballerino della scuola di Amici 22, ha avuto un momento di crisi ed è scoppiato in lacrime. Nel daytime di venerdì 7 ottobre 2022, è stato mandato in onda il dialogo che Zenzola ha avuto con il ballerino Umberto Gaudino.

Mattia Zenzola e la crisi ad Amici 22: ecco cos’è successo

Mattia Zenzola, ballerino della squadra di Raimondo Todaro ad Amici 22, è scoppiato in lacrime, quanto accaduto è stato mostrato nel daytime che è andato in onda nel pomeriggio di venerdì 7 ottobre 2022 su Canale 5.

Nello specifico, Mattia ha avuto un momento di sconforto in sala prove ed in seguito ha confessato ad Umberto Gaudino perchè è scoppiato in lacrime:

“Poco prima di venire qua, io avevo detto non ce la faccio, ma alla fine ce l’ho fatta. Mi dà rabbia che entro e poi i primi dieci minuti sono confuso”.

La crisi di Mattia e il riferimento al passato: ecco cosa ha confessato ad Umberto Gaudino

Mattia Zenzola si è sfogato a lungo con Umberto Gaudino in merito al suo momento di crisi e a tal proposito ha spiegato al professionista, che il suo momento di sconforto è da attribuire ad un miscuglio di pensieri e mancanze, ecco cosa ha dichiarato a riguardo:

“Da quando sono uscito l’anno scorso, tutto è stato difficile, tanto. Ho pensato tanto in quel periodo, mi ero promesso di essere tanto forte in generale. Sento che non ci sto riuscendo bene, sento che posso dare tremila volte meglio. Non sono insoddisfatto, però so che non sono io al 100%. Poi un po’ di mancanze generali, di persone”.

Mattia Zenzola trova conforto nelle parole di Umberto e Maddalena

Dopo aver ascoltato attentamente le parole di Mattia, il ballerino Umberto Gaudino ha tentato di spronarlo a non arrendersi e a non mollare, ecco cosa ha dichiarato quest’ultimo nello specifico:

“Impegnati e dai sempre il massimo, tu sei qui per ballare”.

Umberto ha così ricordato a Mattia, che lui è lì per danzare e che di fatto il ballo è l’unica cosa che può controllare davvero.

Una volta tornato in casetta, Mattia ha trovato conforto anche nelle parole di alcuni ragazzi ed in particolare in quelle della ballerina Maddalena, che lo ha spronato a liberarsi dei brutti pensieri e a non mollare la presa.