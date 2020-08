Umberto Gaudino, apprezzato ballerino di Amici, è apparso sui social in uno scatto da piccolo: la foto che ha raccolto una valanda di like

Se è vero il detto che in ognuno di noi resta sempre un po’ del bambino che siamo stati, allora per Umberto Gaudino questa è senza dubbio la verità. Come capita spesso a diversi personaggi della tv, anche l’ex ballerino di Amici ha infatti condiviso online un particolare scatto fotografico che lo ritrae da piccolo.

L’ex concorrente di ballo latino-americano della scuola di Amici si è fatto certamente notare e apprezzare nella rinomata scuola di Maria De Filippi. Al punto che, proprio da quest’anno, ha preso parte al programma come ballerino professionista. Sguardo magnetico e movenze pressoché perfette, Umberto Gaudino mostra un fascino davvero particolare e irresistibile.

Del resto questa sua bellezza era già pienamente intuibile osservando appunto la sua foto da bambino, che, come logico, ha già fatto il boom di like. Nel mentre, alcuni mesi fa, Umberto è stato al centro dell’attenzione mediatica per aver annunciato sui social la fine della sua storia d’amore con Louise Hese, sua partner di danza.