Garrison Rochelle: “Il vero motivo per cui ho detto addio a Amici”

Garrison Rochelle ha svelato i motivi del suo addio a Amici e ha svelato se vi farebbe mai ritorno.

Il coreografo Garrison Rochelle ha lasciato Amici dopo ben 18 anni e per la prima volta ha svelato perché ha deciso di lasciare il programma e se vi farebbe mai ritorno.

Garrison Rochelle: l’addio a Amici

Quello di Garrison Rochelle è stato senza dubbio uno dei volti più amati di Amici e la sua esperienza all’interno del programma è stata una delle più longeve ed acclamate.

Nonostante questo Garrison ha svelato i motivi che l’hanno spinto a dire addio al programma e ha svelato che la decisione sarebbe stata presa di comune accordo con Maria De Filippi.

“E’ stata una decisione presa di comune accordo con Maria (…) Negli ultimi tempi ero diventato acido e introverso, è stato come quando ti lasci alla fine di una lunga storia d’amore, in cui l’abitudine prende il sopravvento“.

Il coreografo ha anche precisato che se la conduttrice dovesse mai chiedergli di tornare al suo programma tv, lui probabilmente lo farebbe.

“Se tornerei mai ad Amici come professore? Il mio cuore mi suggerirebbe di no, ma se Maria mi chiamasse vorrebbe dire che ha bisogno di me, e se ha bisogno di me io sono già là.

E non per una questione di potere suo, ma perché so che quanto Maria ha una cosa in testa significa che al 99% funziona. Ma non sto dicendo che voglio tornare, ho già fatto il docente per 18 anni”, ha dichiarato Garrison che, a quanto pare, ha conservato tutta la sua stima e la sua ammirazione nei confronti della conduttrice.