Giovedì 27 aprile è stata registrata la settima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. La messa in onda, come sempre, è fissata per sabato 29 aprile su Canale 5, a partire dalle 21:20. Le anticipazioni promettono uno spettacolo imperdibile.

Amici di Maria de Filippi: anticipazioni serale 29 aprile 2023

Il Serale di Amici di Maria De Filippi è arrivato alla settima puntata. La messa in onda, fissata per sabato 29 aprile, è stata registrata giovedì 27 aprile e, grazie alle anticipazioni, sappiamo cosa accadrà in studio. Stando allo spoiler fornito da Amici News, la prima sfida vede in campo la squadra Zerbi-Celentano contro Cuccarini-Emanuel Lo. A vincere sono stati “Zerbi Cele i più fighi della tele”. Al ballottaggio finisce Cricca.

Amici, anticipazioni serale 29 aprile: gli allievi al ballottaggio

La seconda sfida vede la squadra Zerbi-Celentano sfidare Arisa-Todaro. A vincere sono questi ultimi e al ballottaggio finisce Aaron. Per la terza manche, i Todarisa hanno scelto di scontrarsi con il team di Cuccarini-Emanuel Lo, vincendo ancora una volta. Al ballottaggio finisce Maddalena, che si aggiunge a Cricca e Aaron. La ballerina rientra in gioco, per cui l’eliminato sarà uno dei due cantanti.

Amici, anticipazioni: gli ospiti del 29 aprile

Per quanto riguarda gli ospiti, le anticipazioni di Amici di sabato 29 aprile 2023 ci dicono che in studio ci saranno Emma, che presenterà il nuovo singolo Mezzo Mondo, e il comico e attore Enrico Brignano, che ha già partecipato al secondo e al sesto appuntamento del talent mariano.