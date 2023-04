Amici di Maria de Filippi: quando andrà in onda la finale?

Amici di Maria De Filippi sta per giungere a conclusione. I fan del talent, però, hanno ricevuto una brutta notizia: la finale è posticipata. Quando andrà in onda?

Ci siamo: tra qualche settimana, Amici di Maria De Filippi avrà il suo vincitore. Il Serale va generalmente in onda il sabato in prima serata, ma la finale è stata posticipata. La notizia ha iniziato a circolare nelle scorse ore, lasciando i fan sbigottiti. Perché la Queen Mary ha preso questa decisione? Quando andrà in onda la finale?

Il motivo è presto detto: la finale di Amici di Maria De Filippi è stata posticipata per evitare lo scontro televisivo con l’Eurovision Song Contest 2023. La manifestazione canora di interesse mondiale andrà in scena sabato 13 maggio, quindi la finalissima del talent mariano occuperà un’altra prima serata.

La finale di Amici di Maria De Filippi andrà in onda domenica 14 maggio 2023. Questo significa che la puntata è stata spostata di un solo giorno. Ricordiamo, inoltre, che a differenza degli altri appuntamenti del Serale, la finalissima sarà in diretta.