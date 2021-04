Amici, Giulia Stabile e la lettera d’amore a Sangiovanni: “Siamo la coppia perfetta”

Le romantiche parole di Giulia Stabile a Sangiovanni: la coppia è nata nella scuola di Amici.

Nella scuola di Amici in questa edizione è nata una coppia, quella composta da Giulia Stabile e Sangiovanni. I due sono sempre più affiatati e la giovane ballerina ha deciso di dichiarare il suo amore al cantante tramite una lettera.

Amici, la storia tra Giulia e Sangiovanni

La relazione tra Giulia Stabile e Sangiovanni è nata quasi per caso nella scuola di Amici. I due non hanno mai nascosto davanti alle telecamere i propri sentimenti, seppure la ballerina sia molto timida. Per lei, che è giovanissima, è la prima storia d’amore. Una splendida scoperta tra baci e carezze. È anche per questa ragione che ha voluto rendere manifesti i propri sentimenti attraverso una romantica lettera.

Amici, la lettera di Giulia a Sangiovanni

“Dirti con il labiale “ti amo”, nascondendo la bocca con le mani ai lati.

Sentirmi dire “che bella che sei” dopo la doccia struccata e piena di bolle e poi imbarazzarmi. Darti la mano nel tragitto dalla casetta allo studio.

Venire da te la mattina a cambiarti la batteria e darti un bacio sulla testa e più di uno sulla guancia. Quello di baciare sulle labbra è un gesto puro che rappresenta le parole…Ti amo. Dormire con te. Darti un bacio ogni volta che esco di casa come faccio con i miei genitori.

Sorridere guardandoti senza dire nulla quando vorrei dirti quelle due paroline o semplicemente che ti trovo sempre bellissimo, che sei speciale e che correi baciarti.

E poi arrivo alle conclusione che ci sarebbero troppe cose che mi mancherebbero di noi che sarebbe quasi impossibile riuscire a scriverle tutte. E poi vorrei rivivere ogni volta il primo bacio che non dimenticheremo mai. Nonostante tutto siamo la coppia perfetta”.

Queste le romantiche parole di Giulia, scritte per consolare Sangiovanni dopo la sconfitta in una sfida. È stata proprio la ballerina a leggerle, dato che il cantante ha preteso di ascoltare la lettera tramite la sua voce.

Amici, la reazione di Sangiovanni alla lettera di Giulia

Sangiovanni non è riuscito a trattenere le lacrime di fronte alla lettera scritta dalla fidanzata Giulia Stabile. È rimasto in silenzio, visibilmente emozionato. Adesso non resta che sperare che la coppia possa proseguire il proprio cammino anche lontano dalla scuola di Amici. La distanza li metterà a dura prova, dato che per molto tempo sono stati abituati a vivere a stretto contatto in casetta.