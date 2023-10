Amici continua a richiamare l’emotività del pubblico in studio e da casa. Non è oramai una novità che le esibizioni dei ballerini e dei cantanti del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi finiscano per commuovere, oltre ai fan, professori e membri della giuria. Tra gli allievi più emozionanti di questa edizione c’è Valentina Turchetto, in arte Mew, che nella puntata di domenica 15 ottobre ha (di nuovo) colpito nel segno interpretando Anche fragile di Elisa.

Il consiglio di Emma a Mew

Emma Marrone era in studio, ospite di Maria, per presentare il suo nuovo album intitolato Souvenir. Di fronte alla performance della cantante ventiquattrenne sulle note della canzone di Elisa, l’ex allieva del programma non si è trattenuta dall’esprimere dapprima commozione e poi merito: «libera le tue fragilità», le ha suggerito ancora con gli occhi lucidi.

L’approvazione dei fan riempie i social

Al giudizio positivo di Emma non è mancato un contorno social non meno entusiastico. «Lei è capace di trasportarti nel suo mondo per due minuti», ha scritto qualcuno su Instagram. Si legge a seguire: «Penso che sia davvero la migliore dentro alla scuola: voce incredibile e stile pazzesco». E ancora: «Come fai a non commuoverti dopo un’esibizione così?».