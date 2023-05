Dopo la vittoria di Amici di Maria De Filippi, Mattia Zenzola è tornato attivo sui social. Il ballerino ha voluto ringraziare coloro che l’hanno sempre sostenuto, fin dallo scorso anno.

Amici: Mattia Zenzola torna sui social

Mattia Zenzola è il vincitore di Amici 22. In tanti non si aspettavano il suo trionfo, visto che i sondaggi davano come preferita Angelina Mango. A distanza di qualche giorno dalla finalissima del talent di Maria De Filippi, il ballerino è tornato sui social. Ha finalmente potuto riabbracciare la sua famiglia e ha vissuto un turbinio di emozioni. “Nessuna di queste supera l’affetto e l’amore che mi avete riservato sin dall’inizio del mio viaggio, a settembre di due anni fa. E che ho sentito ancora più forte durante l’infortunio, il periodo peggiore della mia vita, dove ho visto il mio sogno allontanarsi da me. Siete stati voi la medicina migliore!“, ha esordito Mattia.

Le parole di Mattia per Raimondo e Maria

Zenzola ha proseguito raccontando le emozioni che ha provato nello svegliarsi a casa sua dopo 8 mesi ad Amici. Appena ha aperto gli occhi ha impiegato un po’ per realizzare dove fosse. Mattia ha ringraziato tutti i suoi colleghi, senza i quali questa avventura non sarebbe stata tanto bella. Poi, ha rivolto parole ricche di stima a Raimondo Todaro e Maria De Filippi:

“La persona che mi ha preso per mano e accompagnato lungo questo cammino. (…) Grazie a Maria. Per te un solo grazie non basta, perché hai reso Amici una grande famiglia dove si è sempre respirato amore”.

Mattia Zenzola ringrazia i fan

Infine, Mattia ha ringraziato i fan che lo hanno sempre supportato, fin dallo scorso anno. Zenzola ha dichiarato: