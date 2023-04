Stasera 22 aprile andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del serale di Amici 22. A poche ore dalla trasmissione è stato reso noto il nome del presunto allievo che dovrà abbandonare il talent. Al momento si tratta solo di un rumor. Tramite una storia Instagram, l’esperto Amedeo Venza ha detto che a essere eliminato sarebbe stato il ballerino Ramon Agnelli. Al ballottaggio, assieme a Ramon, sarebbe finito anche il cantante Cricca, del team Lorella Cuccarini-Emanuel Lo e alla fine la peggio l’avrebbe avuta il danzatore. Sempre secondo altre anticipazioni riguardanti Amici 22, Angelina Mango si sarebbe aggiudicata la prova TIM.

Amici Serale 22: Cricca l’ha spuntata?

Se le voci di corridoio corrispondono al vero, Cricca rimane ancora in gioco. Un’eliminazione evitata a scapito del talentuoso Ramon, suo amico. A questo punto, il team Zerbi-Celentano rimarrebbe solo con Aaron e Isobel.

Guanto di sfida finito in pareggio

Come informa il portale Gossip e TV, sembra che non sia stato decretato nessun vincitore per il Guanto di sfida tra i professori di Amici. Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno dato vita a un’esibizione di danza su un pezzo musicale anni ’70. Arisa ha cantato invece “I wanna dance with somebody” di Whitney Houston, mentre Todaro danzava assieme al corpo di ballo dei professionisti della scuola. Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno proposto un brano di Raffaella Carrà. Il tutto si sarebbe concluso in un pareggio.