Sara Shaimi e Sonny Di Meo hanno annunciato su Instagram un lieto evento. La coppia nata a Uomini e Donne avrà presto un bambino. Nella foto pubblicata sul profilo di Sara, appaiono lei e Sonny mentre mostrano le foto della loro creatura, ancora nel grembo della mamma. L’immagine è corredata da una lunga didascalia nella quale fanno un sunto della loro storia d’amore, fatta di alti e bassi, coronata prima dalle nozze a Rabat, in Marocco, e ora dalla prossima nascita del bebè. Proprio nelle foto scattate a Rabat, molti fan della coppia avevano notato un pancino “sospetto”. Ora c’è la certezza.

Sara e Sonny di Uomini e Donne: l’idillio dopo la tempesta

Il rapporto di coppia tra Sara e Sonny non è stato sempre rose e fiori, ma è stato caratterizzato da momenti difficili come litigi e separazioni. Ora questo brutto periodo è stato lasciato alle spalle. Nel post Instagram, in cui conferma di essere in dolce attesa, l’ex tronista scrive: “Avevamo bisogno di un qualcosa di ancor più bello, di un segno, qualcosa di superiore. E sei arrivato tu, il nostro baby”.

Una gravidanza tanto attesa

Sara Shaimi ha sottolineato, inoltre, che da oltre un anno sognava di vivere una gravidanza. Ora finalmente l’attesa è finita. Tra le emozioni che sta attualmente vivendo, la ragazza ha ammesso di stare provando paura, confusione e smarrimento, ma anche “tanta tanta gioia”.