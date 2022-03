Amici Serale 2022: Maria De Filippi ha scelto i membri della giuria

Il Serale dell'edizione 2022 di Amici si avvicina sempre di più. Maria De Filippi si prenderà di nuovo la scena ogni sabato sera su canale 5

L’edizione di Amici 2022 si avvicina a grandi passi al momento tanto attesto del Serale. Il noto programma condotta dalla sempreverde Maria De Filippi sarà di nuovo protagonista del sabato sera degli italiani, andando in onda in prima serata su Canale 5.

Amici Serale 2022, la decisione di Maria De Filippi: ecco i giudici del programma

Come ogni anno, ad accompagnare Maria al Serale di Amici ci sarà una giuria composta da tre giudici. La De Filippi per l’edizione 2022 ha deciso di riconfermare in blocco la giuria dello scorso anno formata da Stefano De Martino, il principe Emanuele Filiberto di Savoia e Stash. Una decisione che appare saggia considerati gli altissimi ascolti raggiunti dal Serale nella scorsa edizione del programma.

Le ipotesi scartate e una particolare novità

Negli scorsi giorni erano circolate diverse ipotesi in merito ai nomi che potevano formare la nuova giuria di Amici 2022. Una di queste prevedeva la formazione dell’inedito trio Giorgia, Belen Rodriguez e Giulia Michelini. Non è, però, mai stato confermato da Mediaset che ci fossero in ballo delle contrattazioni per avere una di queste tre personalità ad Amici. Un’altra ipotesi, invece, portava ad un nuovo cantante che potesse ipoteticamente sostituire Stash.

Il cantante si sarebbe proprosto alla De Filippi, ma avrebbe ricevuto un secco ‘no’.