Anagrafe digitale, come fare per ottenere una scheda anagrafica online gratis

Come fare per scaricare, gratuitamente ed autonomamente, i certificati dall'anagrafe digitale: la procedura passo per passo.

I cittadini di quasi tutti i comuni italiani potranno scaricare, da lunedì 15 novembre 2021, i 14 certificati dall’anagrafe digitale, da quello di nascita allo stato di famiglia fino a quello di unione civile o convivenza, in maniera autonoma e gratuita senza bisogno di recarsi allo sportello: come fare per ottenerli?

Anagrafe digitale: come fare per scaricare i certificati

La prima cosa da fare è accedere alla piattaforma tramite l’indirizzo www.anagrafenazionale.interno.it o www.anagrafenazionale.gov.it. L’accesso si può fare in tre modi: tramite carta d’identità elettronica, tramite smartcard che risponda ai requisiti della Carta nazionale dei servizi o tramite Spid.

Una volta scelto, è necessario inserire i propri dati e il codice ricevuto via sms. Comparirà dunque l’accesso all’informativa privacy, che bisogna spuntare, e la schermata con il profilo utente.

Qui è possibile inserire i propri recapiti (prima sezione) se si desidera ricevere a domicilio i certificati richiesti, consultare i dati anagrafici propri e quelli della famiglia di appartenenza (seconda sezione) e richiedere i certificati per se stessi o per la propria famiglia (terza sezione).

Entrando in quest’ultima sezione occorre selezionare il certificato richiesto, con possibilità di visualizzare l’anteprima e con un solo click è già possibile stamparlo. La procedura consente di chiedere una certificazione anche per i familiari componenti della famiglia.

Anagrafe digitale, come fare per scaricare i certificati: quali sono disponibili

Sono 14 i certificati scaricabili online: