Anbeta di Amici rivela: “Ho litigato con Maria De Filippi e ho lasciato il programma”

Perché la bravissima Anbeta ha deciso di lasciare Amici? La rivelazione sullo screzio con Maria De Filippi

Nel corso delle tante edizioni, moltissimi sono i talenti usciti dalla scuola di Amici, poi più o meno affermatisi nel mondo dello spettacolo. Tra gli storici allievi del programma di Maria De Filippi sicuramente tutti ricorderanno la talentuosa Anbeta Toromani, ballerina di danza classica che si classificò al secondo posto nel 2002, subito dopo la cantante Giulia Ottonello.

Oggi l’artista 41enne è riuscita a realizzare il suo sogno calcando molti palchi prestigiosi, ma anche interpretando ruoli di rilievo in opere teatrali come Romeo e Giulietta, Coppelia e Lo Schiaccianoci.

Chi è Ambeta? Dal Talent di Maria de Filippi ai palchi internazionali

Per un certo periodo, ad ogni modo, Anbeta è stata anche una ballerina professionista nel talent che l’ha portata al successo mediatico. Tuttavia è poi successo qualcosa con la padrona di casa Maria De Filippi che avrebbe troncato ogni sua collaborazione con la trasmissione di Canale 5.

Ambeta: il litigio con Maria de Filippi

Secondo quanto riportato da alcuni siti di gossip, la conduttrice l’avrebbe ripresa per i metodi usarti nei confronti dei nuovi ragazzi della scuola. Rimarcando il proprio rispetto per i ballerini professionisti, Maria avrebbe infatti redarguito Anbeta dicendole di non comportarsi come una “étoile che prende e se ne va”. Tale affermazione non sarebbe dunque andata giù alla danzatrice classica, che a quel punto deciso di abbandonare il programma.