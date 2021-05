Lorella Cuccarini sarà ospite ad Amici 21? I rumors su Lorella Cuccarini la indicano tra i giurati di Amici 2021

Lorella Cuccarini sarà anche alla prossima edizione di Amici? Lei stessa ha risposto a questa domanda.

Lorella Cuccarini sarà ospite o giudice della trasmissione Amici 21? La conduttrice ha risposto a questa domanda e ha svelato chi sarebbe per lei il “vincitore morale” dell’edizione 2020 dello show.

Lorella Cuccarini e Amici 21

Dopo il successo di Amici 20 in tanti sperano di vedere Lorella Cuccarini anche nella prossima edizione dello show.

Interrogata su tale ipotesi la conduttrice ha preferito non sbilanciarsi, specie visto che questa edizione dello show non è ancora finita. “Non abbiamo ancora finito questa edizione, quindi mi sembra ancora prematuro parlarne. Quello che posso dirvi è che per me è stata un’esperienza magnifica”, ha affermato. Sabato 15 maggio Aka7even, Giulia Stabile, Sangiovanni, Deddy e Alessandro Cavallo si dovranno fronteggiare durante l’attesa finale del programma. Alessandro Cavallo è stato uno degli allievi della Cuccarini in questa edizsione e la conduttrice si è detta felicissima del risultato ottenuto.

Lorella Cuccarini sarà il il vincitore morale?

La nuova insegnante del programma ha anche svelato chi, secondo lei, sarebbe stato il vincitore “morale” di questa edizione dello show: per lei si sarebbe trattato di Tancredi, che ha già firmato il contratto con un’etichetta discografica per il suo primo Ep e che, nelle ultime ore, è balzato alle cronache per una presunta discussione con Arisa. In tanti sui social hanno notato che il cantante non seguirebbe l’insegnante sui social.

Quale sarà il motivo?

Lorella Cuccarini: le polemiche

Lorella Cuccarini ha ringraziato Maria De Filippi per l’opportunità a lei offerta come insegnante di Amici. La conduttrice ha svolto con passione il proprio ruolo, anche se ovviamente non sono mancate polemiche al suo indirizzo. Prima di approdare al programma, Lorella Cuccarini aveva condotto insieme ad Alberto Matano La Vita in diretta, ma aveva lasciato lo show scagliando una frecciatina infuocata contro il conduttore. La conduttrice aveva scritto una lunga lettera contro Matano, che aveva sostanzialmene accusato di maschilismo. In seguito, in difesa del conduttore, si è espresso anche il resto dello staff de La Vita in Diretta, e lui ha continuato a condurre lo show da solo.

I due, a quanto pare, non si sono chiariti faccia a faccia e in tanti sono curiosi di sapere se la vicenda avrà ulteriori sviluppi in futuro. Per il momento Lorella Cuccarini sembra più felice che mai ad Amici, e in tanti sperano di vederla nella prossima stagione dello show.