Anche Camilla di Cornovaglia positiva al Covid: le sue condizioni

Il principe Carlo e sua moglie Camilla, duchessa di Cornovaglia, sono entrambi risultati positivi al Coronavirus. Il Principe Carlo è risultato positivo il 10 febbraio e ad annunciare la sua positività al virus erano stati i canali ufficiali di Clarence House.

Camilla, che invece era risultata negativa, aveva potuto proseguire normalmente i suoi impegni ufficiali mentre ora si trovererebbe in isolamento. In tanti sono preoccupati per la Regina, che si era vista con suo figlio Carlo appena due fiorni prima che lui risultasse positivo al Coronavirus. Al momento non sono trapelate notizie sulle condizioni della sovrana, mentre sembra che Carlo e sua moglie non abbiano particolari sintomi del virus.

Il Principe Carlo è risultato positivo per la seconda volta il 10 febbraio 2022. Il principe aveva avuto il Covid una prima volta a maro 2020, ma anche in quel caso era guarito senza aver manifestato particolari sintomi della malattia. Per salvaguardare la Regina Elisabetta è stato attivato un rigido protocollo per cercare di evitare un suo ipotetico contagio.

La sovrana ha trascorso gran parte degli ultimi due anni al Castello di Windsor e non ha visto di frequente neanche il resto della sua famiglia (proprio per scongiurare il pericolo di un contagio).

La sovrana e suo figlio Carlo sono entrambi vaccinati contro il Covid e nei mesi scorsi anche il Principe William aveva annunciato di essere risultato positivo alla malattia.