Ancona, rientra a casa dopo aver fatto i colloqui: la professoressa Roberta Evangelista trovata senza vita

In questa giornata di giovedì 30 novembre, per la comunità anconetana c’è stato un brutto risveglio. Roberta Evangelista, nota docente di Scienze motorie presso la scuola media Donatello dell’Istituto Cittadella-Hack di Ancona è morta nella notte. Il corpo della donna è stato ritrovato nella mattinata dalle forze dell’ordine intorno alle 8.30. Nel tardo pomeriggio di mercoledì 29 novembre la donna era rientrata a casa dopo aver avuto i colloqui con i genitori dei suoi allievi. Per la donna, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Ancona, trovata morta la professoressa Roberta Evangelista

Roberta Evangelista aveva 57 anni ed era originaria di Mestre. Stando a quanto riporta Anconatoday il ritrovamento del corpo della professoressa è avvenuto nella sua abitazione sita a Camerano. La donna era attesa già nella prima ora, ma i colleghi, non vedendola arrivare, si sarebbero allarmati, quindi è stata fatta la chiamata ai Carabinieri. Sconvolti gli alunni della docente che per mostrarle il loro affetto hanno realizzato un cartellone.

Lutto nel mondo sportivo anconetano

Roberta Evangelista era conosciuta nel mondo sportivo anconetano. Sono state molte le persone a dedicare un ultimo pensiero alla donna. Tra questi David Francescangeli del cus di Ancona che su Facebook ha dichiarato: “Quanti progetti sportivi fatti insieme!!! Quante chiacchierate!!! Quell’abbraccio istintivo quando ci incontravamo, carico di stima reciproca!!! Proprio ieri ci siamo incrociati con lo sguardo ai colloqui a scuola ed eri Tu, come sempre!!! Un vuoto incolmabile per il mondo della scuola. La Prof. Più amata dagli studenti. La Prof. che ha saputo trasmettere la passione per lo sport a centinaia e centinaia di giovani. La Prof. dei miei figli, di Enrico e di Matteo. Una persona straordinaria, una insegnante portentosa, un orgoglio per il mondo docente. La foto meravigliosa che ho messo dice tutto di te…uno sguardo che conquista ed un sorriso che abbraccia. Roby cara…mancherai a tantissime persone ed in particolare alle tue ragazze ad ai tuoi ragazzi come amavi chiamarli”.