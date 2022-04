Ad Ancona si è aperta una voragine in strada, dentro la quale è finito un camion dei rifiuti. La causa è il maltempo di questi giorni.

Ancona, voragine in strada: camion dei rifiuti incastrato

Il conducente di un camion dei rifiuti AnconAmbiente, di turno per la raccolta dei rifiuti nelle strade del centro, ha avvertito improvvisamente un forte boato. Si trovava in via Calatafimi ed erano da poco passate le 8 del mattino. Aveva appena imboccato la salita, ma di colpo il camioncino della nettezza urbana ha iniziato a sprofondare completamente nell’asfalto, inghiottito nella voragine che si è aperta in strada.

Voragine in strada: traffico bloccato

Si tratta dell’ennesimo episodio simile, anche in considerazione delle recenti inchieste fatte dal Resto del Carlino riguardo le buche giganti e le voragini che si aprono lungo le vie del centro. Fortunatamente l’autista non ha avuto conseguenze, ma il traffico è rimasto paralizzato. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, con autogru, per riuscire ad estrarre il mezzo che era rimasto intrappolato. Sul posto è arrivata anche la Polizia locale per effettuare i rilievi.

L’asfalto è letteralmente collassato, probabilmente anche a causa del maltempo.