Amici e Uomini e Donne non andranno in onda martedì 28 febbraio: continua lo stop per i format di Maria De Filippi, dopo la morte del marito e giornalista Maurizio Costanzo.

L’improvvisa scomparsa di Maurizio Costanzo ha stravolto i palinsesti Mediaset e Rai. Le maggiori modifiche hanno riguardato la programmazione di Canale 5 che ha dedicato molti speciali alla vita e alla carriera del giornalista e conduttore televisivi. I cambiamenti, nonostante le esequie siano state celebrate nel pomeriggio lunedì 27 febbraio, proseguiranno anche nella giornata di martedì 28.

In particolare, continueranno a essere sospesi i programmi condotti da Maria De Filippi, moglie di Costanzo.

Secondo quanto riferito da Fanpage.it, infatti, sia Uomini e Donne che Amici non verranno trasmesso martedì 28 febbraio. Al loro posto, andrà in onda una replica di Buongiorno mamma, fiction con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. Pare, inoltre, che la rete stia modificando la programmazione giorno per giorno e non è ancora noto quando riprenderà la normale programmazione di Canale 5.

Lo speciale di Verissimo sui funerali

Intanto, alle ore 14:00 di lunedì 27 febbraio, è andato in onda su Canale 5 lo speciale di Verissimo dedicato ai funerali di Maurizio Costanzo.

Le telecamere del format condotto da Silvia Toffanin, che in studio è stata affiancata da Cesara Bonamici in qualità di rappresentante del Tg5, hanno seguito l’arrivo del feretro nella Chiesa degli artisti a Roma. La cerimonia è stata officiata da Don Walter Insero.

Dopo l’uscita dalla chiesta, la bara ha raggiunto il teatro Parioli, per anni casa professionale del Giornalista.