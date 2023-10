Andrea Damante esagera con i ritocchini, i fan: "Irriconoscibile"

Andrea Damante è stato travolto da un’ondata di critiche a causa del suo aspetto che, secondo i fan, sarebbe stato modificato per mezzo della chirurgia plastica.

Andrea Damante: i ritocchini

L’ex fidanzato di Giulia De Lellis, Andrea Damante, è stato travolto da una valanga di critiche in rete: nei suoi ultimi scatti infatti sembra che il dj abbia un aspetto decisamente diverso rispetto al passato e per molti avrebbe esagerato con la chirurgia plastica. In tanti hanno avuto da ridire nei confronti del dj veronese che, al momento, ha preferito non replicare alle critiche sui social.

Oggi Andrea Damante continua a vivere con riserbo la sua vita privata e da ormai 3 anni fa coppia fissa con l’attrice Elisa Visari. I due – nonostante un breve periodo di crisi vissuto un anno fa – continuano a essere uniti e affiatati e in tanti credono che presto potrebbero avere un bebè o convolare a nozze. Sulla questione non vi sono conferme e come sempre i due continuano a mantenere il massimo riserbo sulla questione.

“Sogno una famiglia con lei ed io ho sangue siciliano e voglio diventare papà. Non vedo l’ora ma faremo le cose perbene. E sogno anche il matrimonio ma c’è tempo!”, ha dichiarato l’ex volto di UeD.