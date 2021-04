Andrea Damante, la fidanzata chiamata “Giulia” per sbaglio: la reazione

Elisa Visari, fidanzata di Andrea Damante, è stata scambiata per sbaglio con l'ex fidanzata del Dj, Giulia De Lellis, durante una diretta via social.

Archiviata la fine della sua lunga e travagliata storia con Giulia De Lellis, Andrea Damante ha ritrovato la felicità accanto all’attrice Elisa Visari, con cui fa ormai coppia fissa da diverso tempo. In una delle sue ultime interviste la giovane attrice è stata vittima di una gaffe da parte dell’intervistatrice.

Elisa Visari scambiata per l’ex di Damante

Una giornalista ha confuso il nome di Elisa Visari e l’ha chiamata Giulia durante un’intervista in diretta via social. L’imbarazzo dell’attrice è stato palpabile, tant’è che in molti sui social hanno ironizzato sulla sua espressione al momento della gaffe commessa da parte dell’intervistatrice, che forse non volendo ha scambiato il nome della giovane attrice con quello dell’ex fidanzata di Andrea Damante, Giulia De Lellis.

Oggi la storia tra i due è un capitolo definitivamente chiuso: l’influencer ha trovato la serenità tra le braccia di Carlo Gussali Beretta, mentre Andrea Damante fa coppia fissa da ormai diversi mesi con Elisa Visari.

Quando Giulia De Lellis è uscita allo scoperto con il giovane rampollo della famiglia Beretta, Damante non aveva nascosto il suo fastidio: si da il caso infatti che i due fossero amici e che il dj veronese sia venuto a sapere della loro liaison tramite social (e non dai due diretti interessati, cosa che lui avrebbe preferito).