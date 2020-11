Andrea Damante esce allo scoperto con la nuova fiamma: lei ha 18 anni

Andrea Damante ha una nuova fiamma? Secondo indiscrezioni lui e la 18enne Elisa Visari stanno insieme.

Stando a un rumor diventato sempre più insistente in rete la nuova fiamma di Andrea Damante sarebbe l’attrice 18enne Elisa Visari. I due starebbero trascorrendo insieme l’inizio del secondo lock down nella tenuta dei Moser.

Andrea Damante e Elisa Visari

Secondo un gossip sempre più insistente Andrea Damante avrebbe una nuova fiamma: lei sarebbe l’attrice 18enne Elisa Visari, già nota ai telespettatori italiani per aver preso parte ai film A casa tutti bene e Gli anni più belli. Al momento lei e l’ex fidanzato di Giulia De Lellis non hanno confermato le voci in merito alla presunta liaison, ma sembrerebbe che i due – in coppia – abbiano raggiunto Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez nella magnifica tenuta Moser in Trentino.

La stessa Elisa si sarebbe mostrata via social insieme al piccolo Tommaso Kowalski, lo spitz di Pomerania che il dj veronese aveva adottato insieme alla sua famosa ex.

In tanti sono impazienti di sapere se i due confermeranno la liaison e del resto in molti sono impazienti di saperne di più sulla vita sentimentale del dj veronese, che dopo la fine della storia con Giulia De Lellis aveva mostrato il proprio dispiacere per la recente storia d’amore sbocciata tra lei e il rampollo della famiglia Beretta (Carlo Beretta).

Damante ha dichiarato che avrebbe appreso della liaison tra i due tramite social (Carlo Beretta era un suo grande amico) e ci sarebbe rimasto molto male.