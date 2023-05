Da giorni circolano indiscrezioni in merito a una presunta gravidanza di Elisa Visari che, secondo i rumor, avrebbe iniziato a sfoggiare un pancino sospetto.

Elisa Visari smentisce la gravidanza

Alla premiere della seconda stagione di The Ferragnez, Elisa Visari ha sfoggiato quello che per molti sarebbe stato un pancino sospetto e immediatamente si è sparsa la voce che lei e Andrea Damante sarebbero diventati genitori per la prima volta. La questione è stata smentita dalla stessa giovane attrice che, a seguire, si è mostrata attraverso i social mentre era difronte a uno specchio e ha messo in mostra il suo ventre piatto e scolpito. Sembra dunque chiaro che Elisa Visari e Andrea Damante non diventeranno presto genitori e comunque finora la coppia ha preferito non proferire parola in merito alla vicenda.

Negli ultimi mesi i due avrebbero vissuto un periodo di grande crisi, ma anche sulla questione hanno preferito mantenere il massimo riserbo e, dopo poco tempo, sono tornati a mostrarsi insieme come se nulla fosse. In tanti sui social sono curiosi di sapere cosa riserverà il futuro all’attrice e al Dj, che hanno dato inizio alla loro storia d’amore circa 3 anni fa (all’indomani dalla rottura tra Andrea Damante e l’influencer Giulia De Lellis).