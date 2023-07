Andrea Delogu ha fatto una confessione: si è indebitata per andare dallo psicologo. Sono dieci anni che è in analisi e ha voluto condividere questo speciale anniversario con i fan.

Tramite il suo profilo Twitter, Andrea Delogu ha condiviso con i fan un anniversario importante. Sono dieci anni che la conduttrice va dallo psicologo e, anche se in passato ha fatto debiti per pagarsi le sedute, è soddisfatta del percorso fatto.

Andrea ha cinguettato:

“In questi giorni ‘festeggio’ 10 anni di analisi . Ho cambiato 3 psicologi (sono umani, bisogna cercare quello/a giusto) e un paio di vite. All’inizio non potevo permettermelo e ho fatto i debiti , ma sentivo che era l’unica strada per salvarmi. Avevo ragione. Auguri a me”.

La Delogu ha condiviso con i fan una parte importante della sua vita, quel percorso che l’ha portata ad essere la donna che è oggi.

Il percorso dallo psicologo l’ha aiutata a fare pace con il passato, a comprendere parti di se stessa e della sua vita che faticava ad accettare. Il suo cinguettio è piaciuto ai fan, che hanno festeggiato con lei l’importante anniversario.

