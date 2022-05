Andrea Delogu: la prima foto col fidanzato 23enne

Andrea Delogu ha postato sui social la sua prima foto in compagnia del fidanzato 23enne, Luigi Bruno.

Andrea Delogu ha postato sui social la prima foto in cui è ritratta insieme al fidanzato 23enne Luigi Bruno.

Andrea Delogu: il fidanzato

Andrea Delogu ha pubblicato sui social la sua prima foto in compagnia del fidanzato, il modello 23enne Luigi Bruno.

I due sono ritratti teneramente su un prato e la foto è stata ricondivisa dalla conduttrice dopo che lo stesso Luigi Bruno l’aveva postata sui social scrivendo “auguri baby”, facendole gli auguri per il suo compleanno. La storia tra i due è iniziata all’indomani della separazione tra la conduttrice e suo marito, Francesco Montanari.

Andrea Delogu: la separazione e il nuovo amore

Andrea Delogu e Francesco Montanari si sono detti addio nel 2020 e la conduttrice ha dato inizio a una liaison con il giovane modello.

Lei stessa lo ha raccontato affermando:

“Diciamo che sono single. Basto a me stessa. In un anno e mezzo da sola, sono uscita con due o tre persone. Adesso sto conoscendo una persona molto più giovane di me. E’ una persona che vuole conoscermi, non mi chiede di andare subito a convivere e creare una famiglia. Ho 40 anni ma la mia vita non è finita. Ho conosciuto questo ragazzo, fa il modello.

Ha 23 anni. Sì, è sensibilmente più giovane, ma io sono in forma. Vado in palestra, mi fa mangiare sano, è divertente. Vedessi come è bello in costume”.

La conduttrice ha mantenuto il massimo riserbo sulla sua nuova relazione e in tanti tra i suoi fan sperano di saperne presto di più.