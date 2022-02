Andrea Pucci imita Lulù Selassié a Michelle Impossible: il comico è innamorato della principessa etiope.

Ospite di Michelle Impossible, il comico Andrea Pucci ha regalato ai telespettatori un’imitazione che passerà alla storia. Ha vestito i panni di Lulù Selassié e i fan della principessa etiope sono letteralmente andati in estasi.

Andrea Pucci imita Lulù Selassié

Lulù Selassié, senza ombra di dubbio, è una delle protagoniste indiscusse del GF Vip 6. La principessina etiope, entrata nella Casa come una semi sconosciuta, è diventata una vera e propria star. E’ riuscita a farsi apprezzare, senza creare un personaggio, ma mostrando semplicemente se stessa. Con le sue acconciature, il make-up e il suo mondo fatato, Lulù è entrata nel cuore di milioni di persone, Andrea Pucci compreso. Il comico, ospite dell’ultima puntata di Michelle Impossible, ha fatto un’imitazione della Selassié che ha fatto impazzire i telespettatori.

A dargli la possibilità di vestire i panni della principessina è stata la Hunziker, che ha rispolverato un suo vecchio gioco realizzato su YouTube, ovvero Stay Serious. Questo consiste nel non ridere quando un’altra persona prova a farti esplodere, una sorta di Lol.

L’imitazione di Pucci fa impazzire i fan

Pucci, pur non facendo l’imitazione parlata di Lulù e non nominandola, ha fatto capire in un lampo il personaggio.

Michelle, non a caso, è scoppiata a ridere, perdendo il gioco. Andrea ha semplicemente indossato una parrucca alla Selassié, con tanto di mollettine. “Si è lullizzato“, hanno scritto i fan della principessina etiope su Twitter. Il comico non ha fatto riferimento alla concorrente del GF Vip in diretta, ma via social ha vuotato il sacco, dicendo di essersi innamorato di lei.

Pucci è un fan di Lulù Selassié

Mentre Lulù è ancora al GF Vip e non immagina di aver riscosso tanto successo, Pucci ha confessato di essere un suo fan sfegatato.

Via social ha esclamato:

“Lulù la amo e basta“.

Insomma, la Selassié, anche se non dovesse vincere il reality più spiato d’Italia, ha già ottenuto quello che voleva. Quando uscirà dalla Casa pioveranno ingaggi di lavoro.