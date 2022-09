Andrea Zelletta al Festival di Venezia: polemiche per il look

Andrea Zelletta è stato travolto da una valanga di critiche per il look da lui sfoggiato al Festival del Cinema di Venezia.

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni hanno sfilato sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, ma l’ex gieffino è stato travolto da una valanga di critihe.

Andrea Zelletta a Venezia: le critiche

In molti tra gli utenti sui social hanno dimostrato di non aver affatto gradito il look sfoggiato da Andrea Zelletta al Festival di Venezia, specialmente per quanto riguarda la sua chioma.

L’ex gieffino infatti ha sfoggiato un completo scuro molto classico, ma poi i suoi capelli sono stati ricoperti da una cascata di gel. “Mi***a, leccato da na mucca?”, ha scritto un utente sui social, mentre un altro ha aggiunto: “Che capelli di m…”. E ancora: “I capelli di Andrea anche no”.

Al contrario la fidanzata di Andrea Zelletta, Natalia Paragoni, ha ricevuto una pioggia di complimenti: per il suo red carpet a Venezia l’influencer ha scelto un abito rosa pallido impreziosito da dei ricami floreali su toni più scuri e con vertiginoso spacco e ampia scollatura.

In tanti le hanno fatto i complimenti per la sua straordinaria bellezza.

L’amore

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sembrano essere più innamorati che mai e in tanti sono curiosi di sapere se ci saranno presto degli sviluppi per la giovane coppia, che non ha fatto segreto di volersi sposare e costruire una famiglia.