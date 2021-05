Andrea Zelletta confessa quel che è accaduto nel bagno del Gf Vip: “Mi vergogno”

Andrea Zelletta è tornato a parlare della sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, facendo anche una rivelazione inaspettata

A Grande Fratello Vip concluso da 3 mesi, i protagonisti dell’ultima edizione sono ancora parecchio chiacchierati. Tra loro c’è anche Andrea Zelletta, che ospite nella cucina di Whoopsee ha deciso di fare una confessione parecchio intima. L’ex gieffino ha infatti rivelato che dopo tanti mesi di lontananza dalla fidanzata Natalia Paragoni si è chiuso in bagno per sfogarsi…

Il punto è che tutto sarebbe avvenuto sotto l’occhio di una telecamera, come precisato dallo stesso ex tronista di Uomini e Donne. “C’è una cosa che mi vergogno di aver fatto.

Non è seria, fa un po’ ridere ed è successa dentro il Gf Vip. Tale segreto riguarda il bagno. Dovete sapere che la casa è piena di telecamere e ce n’è una anche in bagno, piccola, in alto, che ti guarda. […] Si trattava di una telecamera di sicurezza. […]”.

“Ho fatto quello che fanno tutti quando sono soli, pur sapendo di essere guardato”, ha dunque confessato apertamente Andrea, sottolineando come dopo tutti quei mesi senza la sua ragazza non riusciva più a resistere. “Mi sono vergognato tanto di questa cosa, però dopo mesi ho ceduto e me ne sono fregato”. Nel mentre, di recente ospite a RTL 102.5, il modello pugliese ha anche affermato che gli piacerebbe molto fare Masterchef: verrà accontentato?