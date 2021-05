Vera Gemma sogna il GF Vip: “Ma non vorrei diventare un fenomeno del reality”

Vera Gemma ha confessato che non le dispiacerebbe entrare a far parte del cast del Grande Fratello Vip.

Dopo l’espierenza a Pechino Express e dopo quella all’Isola dei Famosi, Vera Gemma ha confessato che non le dispiacerebbe entrare a far parte del cast del Grande Fratello Vip.

Vera Gemma e il Grande Fratello Vip

A quanto pare Vera Gemma avrebbe preso gusto a partecipare ai reality: lei stessa, una volta detto addio all’Isola dei Famosi, ha confessato che le piacerebbe entrare a far parte del cast del Grande Fratello Vip.

“Se sarò al prossimo GF Vip? Per ora non c’è nulla di certo. Mi piacerebbe molto partecipare ma non c’è nulla di concreto al momento. Penso che un’esperienza del genere possa rafforzare la mia posizione con un altro tipo di pubblico. “Pechino Express” ha un pubblico più di nicchia ed è questa la sua bellezza. Il “Grande Fratello Vip” mi permetterebbe di farmi conoscere ad un pubblico più ampio”, ha confessato la figlia di Giuliano Gemma.

Signorini prenderà in considerazione la sua candidatura?

Vera Gemma e i reality show

Dopo aver preso parte a Pechino Express in coppia con Asia Argento (che infine aveva dovuto ritirarsi a causa di un incidente) Vera Gemma ha deciso di mettersi di nuovo in gioco prendendo parte all’Isola dei Famosi. Purtroppo anche questa volta la figlia d’arte è stata eliminata, e in tanti si chiedono quali saranno i suoi prossimi progetti in tv e se davvero Signorini la sceglierà per il suo sesto Grande Fratello Vip.

Per quanto riguarda la sua esperienza nei reality show Vera Gemma ha confessato: “Non credo che la “sovraesposizione” possa rovinarmi. Alla fine hanno partecipato un po’ tutti ai reality. Secondo me dipende dall’uso che ne fai. Certo, non vorrei diventare un fenomeno da reality. Però la possibilità di farne due diversi tra loro darebbe modo di rafforzare la popolarità per sfruttare poi le altre occasioni che ne possono conseguire. Il problema è per chi non fa altro e si deve creare una carriera da zero. Io ho fatto già cinquant’anni di gavetta e non ho questo problema”, ha confessato.

Vera Gemma: il nuovo film

Nonostante abbia preso parte a dei reality show Vera Gemma ha dichiarato che il suo sogno è di continuare a fare cinema, e infatti durante l’estate 2021 sarà impegnata nelle riprese di un film di una regista viennese pluripremiata.