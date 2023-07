Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono diventati genitori: è nata la prima figlia

Attraverso i social Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno annunciato la nascita della loro prima figlia e hanno svelato per la prima volta il nome scelto.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta: è nata la figlia

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono più felici e innamorati che mai e, nelle scorse ore, hanno annunciato via social la nascita della figlia Ginevra. I due hanno tenuto segreto il nome della bambina fino al momento del parto e hanno svelato che avrebbero scelto il nome solo dopo aver visto il suo volto. In tanti tra fan, amici e colleghi stanno facendo le congratulazioni alla coppia via social e sono impazienti di saperne di più sulla loro nuova vita da neogenitori.

Nelle ore precedenti al parto Natalia – che non aveva nascosto di aver iniziato ad avere qualche ansia legata ad esso – si era recata a una delle sue ultime visite e aveva sottolineato di essersi fatta indicare i modi con cui avrebbe potuto facilitare l’inizio del travaglio. Tutto sembra essere andato per il meglio per l’influencer che, poche ore più tardi, ha dato alla luce sua figlia Ginevra. Sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più sul parto e la nascita della bambina, ma al momento Natalia non ha rilasciato dichiarazioni.