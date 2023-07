Natalia Paragoni sta per dare alla luce la sua prima figlia? Nei giorni scorsi la stessa influencer aveva confessato di essere ormai prossima al parto e a seguire la sua ripetuta assenza dai social ha finito per insospettire i fan.

Natalia Paragoni in sala parto: gli indizi

Nelle sue ultime stories via social Natalia Paragoni ha aggiornato i fan sulle prime contrazioni da lei avvertite e sul pancione sempre più pesante con cui, negli ultimi giorni di gravidanza, si è trovata a dover fare i conti. La fidanzata di Andrea Zelletta ha anche ammesso di essersi recata alle ultime visite di controllo e in tanti, sui social, sono curiosi di sapere se per caso non sia riuscita (come da lei sperato) a far iniziare il travaglio. Natalia aveva infatti ammesso via social di aver letto su internet alcuni dei presunti sistemi usati per far sì che il travaglio iniziasse in anticipo e a seguire era sparita dai social.

Nei giorni scorsi Natalia non ha fatto segreto di essere in ansia per i dolori che le avrebbe potuto causare il parto ma si era anche detta impaziente di conoscere finalmente la sua “carciofina”. Lei e Andrea Zelletta non hanno ancora svelato il nome della loro bambina, e i fan sono curiosi di saperne di più.