Natalia Paragoni, le prime contrazione: "Sono andata nel panico"

Tra pochi giorni Natalia Paragoni darà alla luce la sua prima figlia e, attraverso i social, continua ad aggiornare i suoi fan sulla sua gravidanza.

Natalia Paragoni: il parto imminente

Fin da quando è rimasta incinta Natalia Paragoni non ha perso occasione per raccontare ai suoi fan le gioie e i dolori della gravidanza e, ora che il parto è sempre più vicino, ha confessato di esser stata svegliata di alcune contrazioni “preparatorie” e di essere terrorizzata all’idea di partorire.

“Stanotte verso l’una ho avuto dei dolori alla pancia, come se fosse il ciclo, e ho pensato fossero contrazioni. Ho scritto a una mia amica e mi ha detto che quelle per il parto erano doloroso. Mi sono spaventata perché andavano e venivano, ho visto su Internet e mi sono allarmata. Andrea era morto, stanco da un weekend di lavoro, io continuavo a girarmi e gli dicevo che avevo le contrazioni, ma lui era morto”, ha raccontato la fidanzata di Andrea Zelletta, e ancora: “Dopo un po’ ho provato ad addormentarmi perché erano veramente poco frequenti. Stamattina sono andata a fare le ultime analisi per l’ultima visita e poi ci siamo. Mi sono spaventata però, ascoltavo il mio corpo come non ho mai fatto nella vita. Stamattina ho scritto a ginecologa ed ostetrica che mi hanno detto che è normale e che si sta preparando. Ho sempre avuto la pancia bassa ma ora sento un peso importante, soprattutto alla sera”.

Natalia ha ammesso che le mancherebbero solo alcune analisi e l’ultimo visita di controllo prima del parto e in tanti tra i fan dei social non vedono l’ora di sapere quando darà alla luce la sua prima figlia. L’influencer al momento non ha ancora svelato quale sarà il nome della bambina.