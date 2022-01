Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, l’incidente: “Siamo stati cacciati”

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno svelato la spiacevole disavventura vissuta insieme.

Andrea Zenga e la fidanzata, Rosalinda Cannavò, hanno svelato via social di aver subìto uno spiacevole incidente a causa di una prenotazione sbagliata.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò: la cena con delitto

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò avrebbero dovuto prendere parte a una “cena con delitto”, evento che si svolge a teatro.

Attraverso i social la coppia ha però svelato che all’ingresso dell’evento sarebbe stata cacciata a causa di una prenotazione sbagliata effettuata dallo stesso figlio di Walter Zenga, che a tal proposito ha confessato: “Siamo stati cacciati all’ingresso perchè ho avuto un’incomprensione con il signore che mi ha fatto prenotare, pensavo di aver prenotato e invece no”.

Andrea Zenga e Rosalinda: la cena

Dovendo rinunciare a prendere parte alla cena con delitto, la coppia ha ripiegato su una semplice cena in un ristorante.

Nonostante la delusione per non aver potuto prendere parte all’evento, i due si sono detti comunque soddisfatti: “Siamo stati cacciati e ci siamo andati a mangiare una cotoletta, era pure più buona”, ha dichiarato Rosalinda, che a quanto pare ha trovato la serenità accanto a Andrea Zenga.

Andrea Zenga e Rosalinda: la storia d’amore

La coppia si è incontrata la prima volta circa un anno fa, durante la loro partecipazione al GF Vip 5.

Per amore di Andrea Zenga Rosalinda Cannavò ha definitivamente archiviato la sua lunga storia d’amore con Giuliano Condorelli, il fidanzato a cui era legata da circa 10 anni. Lei e Andrea Zenga una volta lasciato il programma hanno continuato a frequentarsi assiduamente e ad aggiornare i fan sulla loro relazione. La coppia per il momento ha deciso di non andare a convivere ma tra i due sembra che l’amore proceda comunque a gonfie vele.

“Ho raggiunto tanti obiettivi nell’ultimo anno. Quando mi dicevano anni fa che una ‘donna felice può avere tutto ciò che vuole’ non ci credevo. Oggi capisco che quella che prima mi suonava come una frase fatta, non lo era. La tua presenza ha arricchito la mia vita e l’ha resa migliore. Mai nessuno come te”, ha scritto l’attrice in un messaggio dedicato al fidanzato.