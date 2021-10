Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, amore a gonfie vele: la dedica via social

Tutto sembra procedere a gonfie vele tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò che sui social non mancano di dedicarsi tutto il loro amore.

A mesi di distanza dall’inizio della loro storia d’amore nella casa del Grande Fratello Vip, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sembrano essere più innamorati che mai e via social i due non mancano di dedicarsi messaggi romantici.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò: l’amore

A dicembre 2020 Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si sono incontrati per la prima volta nella casa del GF Vip 5 e oggi, a mesi di distanza dal loro colpo di fulmine, la storia tra i due sembra procedere a gonfie vele. Sui social Andrea Zenga ha dedicato alla giovane attrice un messaggio in cui ha scritto: “La parte migliore di me”, mentre lei ha “festeggiato” con i fan il suo rientro a Milano dopo esser stata in Sicilia a far visita ai suoi genitori.

Andrea Zenga e Rosalinda: la casa a Milano

Per il momento i due hanno deciso di non andare a convivere ma entrambi stanno a Milano, dove cercano di vedersi ogni volta che possono. Per amore di Andrea Zenga Rosalinda Cannavò ha archiviato la sua lunga storia d’amore con Giuliano Condorelli, lo storico fidanzato che le aveva proposto di andare a convivere mentre lei era nella casa del reality show.

Oggi la storia tra i due sembra cosa superata e Rosalinda Cannavò sembra aver trovato finalmente la felicità tra le braccia del figlio di Walter Zenga, entusiasta della loro storia d’amore.

Andrea Zenga: la vita privata

Andrea Zenga ha ammesso di aver trovato accanto all’attrice il vero amore e nelle sue ultime dichiarazioni sulla sua vita privata ha affermato: “Ero disposto a fare un passo indietro e uno in avanti per lei, per fortuna ho fatto quello in avanti.

Rosalinda ha messo da parte la relazione che aveva avuto in precedenza, e ci sono buone basi per far nascere una relazione al dì fuori della casa. Del passato non mi interessa, mi baso solo su quello che ho visto dentro la casa, da quando ci siamo conosciuti a dicembre”, ha ammesso.

Rosalinda Cannavò ha confessato che lei e Andrea starebbero progettando di andare a vivere insieme e in tanti tra i loro fan si chiedono quali saranno i prossimi progetti per la giovane coppia, che oggi sembra essere più felice e affiatata che mai.