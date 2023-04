Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono una coppia da oltre due anni e i fan si chiedono spesso quando arriveranno al matrimonio. Possibile che il ragazzo abbia già fatto la proposta di nozze alla sua fidanzata? Un video condiviso su TikTok fa sognare i fan.

Andrea Zenga ha fatto la proposta di nozze a Rosalinda Cannavò?

Insieme da oltre due anni, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò continuano a far sognare i fan, gli stessi che li seguono fin dal primo sguardo che si sono scambiati al Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore, i seguaci dei Zengavò si sono entusiasmati davanti ad un video che la coppia ha condiviso su TikTok. Nel filmato, infatti, sembra che Andrea abbia fatto la proposta di nozze a Rosalinda. E’ davvero questa la realtà?

Andrea e Rosalinda presto sposi: la verità

Nel video si vedono Andrea e Rosalinda che, utilizzando un filtro di TikTok, si chiedono quando ci sarà il loro matrimonio. La risposta è chiara: “Adesso“. A questo punto, Zenga si inginocchia e tutti hanno creduto che il grande momento fosse arrivato. A rovinare l’atmosfera ci ha pensato la Cannavò, che ha esclamato: “Si stava solo allacciando le scarpe”.

Andrea e Rosalinda: le nozze non sono in programma

Niente da fare, per il momento Andrea e Rosalinda non hanno programmato di giurarsi amore eterno. La proposta di nozze non era altro che un semplice gioco, ma l’idea di sposarsi, un giorno, c’è. Nel corso di un’ospitata a Verissimo, Zenga ha dichiarato:

“L’anello c’è. Ed è quello che le ho regalato a Firenze al primo anniversario. Se ci piacerebbe sposarci e avere dei bambini? Sì, il mio sogno è quello di avere una bambina e comunque di costruire una famiglia insieme perché sento che è la donna giusta e mi piacerebbe tanto che diventi la madre di mia figlia. Sul matrimonio anche, sì”.