Il calvario della malattia può rendere insensibili al dolore. Gli studi in medicina stanno invece cercando di rendere meno doloroso il percorso delle terapie oncologiche. Andy Taylor, chitarrista dei Duran Duran, ne è testimone vivente.

Come sta Andy Taylor dei Duran Duran

Ha suonato in uno dei gruppi più celebri e iconici degli anni Ottanta. Andy Taylor è la stella dei Duran Duran. Per poco, perché poi la star inglese prese le distanze da quello stile rock new romantic dei primi anni, per abbracciare le nuove sonorità del supergruppo rock britannico The Power Station.

Nel 2022, all’età di 61 anni, Andy Taylor ha dovuto appendere le chitarre al chiodo per affrontare un tumore alla prostata. Dovette persino rinunciare alla cerimonia di introduzione alla Rock Roll Hall Fame della sua band.

Quel male oggi ha raggiunto il quarto stadio. Ora che ne ha 62 di anni, il celebre chitarrista sembra aver perso le speranze, oltre che il dolore.

“Non c’è più cura”, aveva sapere qualche tempo fa.

Radioattivo e asintomatico: la terapia nucleare di Andy Taylor

Non ci sono cure per Andy Taylor, però gli effetti della malattia sembrano essere leniti dalla terapia nucleare che ha scelto di seguire. Al Times ha raccontato che si tratta di un ciclo di cure che prevede l’iniezione endovenosa di sostanze chimiche.

Il musicista è seguito dallo scienziato Christopher Evans. Ma come sta Andy Taylor?

Il quotidiano britannico fa sapere che il chitarrista è “radioattivo da diversi giorni” per via delle somministrazioni di questi farmaci, perciò non può dormire nella stessa stanza con altre persone.

“Sono stato classificato come malato da cure palliative, di fine vita… e ora non lo sono più. Sono asintomatico”, ha fatto sapere Taylor.