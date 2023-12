A distanza di sette anni dal divorzio da Brad Pitt, Angelina Jolie è stata avvistata con un nuovo fidanzato. L’attrice è stata pizzicata a Milano, in compagnia di un rapper e scrittore britannico molto amato.

Angelina Jolie pizzicata a Milano con il nuovo fidanzato

Il settimanale Oggi ha pizzicato Angelina Jolie a Milano, con quello che sembra essere il nuovo fidanzato. Dopo sette anni dall’addio a Brad Pitt, l’attrice ha ritrovato l’amore accanto ad un rapper e scrittore molto amato. Di chi si tratta?

Chi è il nuovo fidanzato di Angelina Jolie?

Il nuovo fidanzato di Angelina Jolie risponde al nome di Kingslee James Mclean Daley, noto a tutti come Akala. I due sono stati pizzicati a Milano, prima durante una cena in un noto ristorante, poi quando sono tornati insieme in albergo.

Angelina Jolie e Akala: è amore?

Tra Angelina Jolie e Akala è amore? E’ ancora troppo presto per dirlo. Non è la prima volta che l’attrice e il rapper vengono pizzicati insieme, ma non si può parlare di storia per la vita. D’altronde, i fan si aspettavano di vederla invecchiare accanto a Brad Pitt e così non è stato. Per ora, è bene sottolinearlo, la coppia non ha ufficializzato l’unione.