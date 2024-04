L’accusa della Turchia nei confronti di Netanyahu. Secondo il ministro degli Esteri turco, il primo ministro israeliano trascinerebbe la guerra solo per rimanere al potere.

Ankara accusa Netanyahu di estendere la guerra per restare al potere

Arriva una dura accusa a Netanyahu da parte della Turchia, ovvero quella di “trascinare la regione in guerra per restare al potere“. Sono state queste le parole di Hakan Fidan, ministro degli Esteri turco, citato da Anadolu. La Turchia accusa il primo ministro israeliano di voler trascinare il Medio Oriente in guerra solo per continuare ad avere potere nel contesto di guerra nell Striscia di Gaza con Hamas, come riportato dall’Ansa.

Le parole di Hakan Fidan

“È ovvio che Netanyahu sta cercando di trascinare la regione in guerra per rimanere al potere” ha dichiarato il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan durante una conferenza stampa in Qatar. Con queste parole ha voluto condannare il primo ministro israeliano in questo contesto di guerra.