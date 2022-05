Anna Falchi asfalta il GF: “Gente che si chiude lì per mesi…”

Anna Falchi ha lanciato una stoccata contro il Grande Fratello, a cui ha svelato che non parteciperebbe mai.

Anna Falchi, che non ha mai amato i reality show, ha scagliato una stoccata contro il Grande Fratello Vip.

Anna Falchi asfalta il GF Vip

A quanto pare Anna Falchi non ha una particolare predilezione per i reality show e tantomeno il GF Vip.

Parlando in una delle sue ultime interviste dell’astronauta italiana Samantha Cristoforetti, la conduttrice si è trovata a paragonare la sua missione a quanto avviene nei più famosi reality (come il Grande Fratello) e ha dichiarato:

“È talmente straordinario quello che fa e che rimarrà nella storia che penso fosse irrinunciabile. C’è gente che si chiude al Grande Fratello per mesi, senza alcun problema. Quello che fa la Cristoforetti invece è lodevole”, ha dichiarato l’attrice.

A causa delle sue missioni spaziali infatti, Samantha Cristoforetti è costretta a trascorrere diversi mesi lontana da casa e dalla sua fimiglia (un po’ come i concorrenti dei reality show quando decidono di partecipare a programmi di questo tipo).

Anna Falchi contro i reality show

Anna Falchi ha più volte affermato che non parteciperebbe mai a un reality show. Secondo l’attrice infatti questo generi di programmi sarebbero inutili e da essi non riterrebbe di avere qualcosa da imparare.“ La escludo totalmente perché non è performante, non può insegnarti nulla, devi solo fare te stesso e non la trovo una prova artistica“, ha dichiarato l’attrice in merito a una sua ipotetica partecipazione a un reality show.