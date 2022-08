La storia di Anna, l’ex tronista che ebbe una relazione con Tomaso Trussardi e che venne lasciata da lui senza spiegazioni dopo soltanto un anno

Nel mondo delle persone che avrebbero qualcosa da dire su uno dei “rampolli della moda” più appetibili d’Italia c’è Anna Munafò, l’ex tronista che ebbe una relazione con Tomaso Trussardi. Da volto di Uomini e Donne a “fiamma” dell’ex marito di Michelle Hunziker fino a donna realizzata con una sua relazione che nulla a che vedere con la televisione, Anna è stata una persona che per qualche tempo ha suscitato l’interesse di Tomaso, almeno secondo quanto riportano alcuni siti specializzati.

Anna e la relazione con Tomaso Trussardi

D’altronde Trussardi non si è fatto mancare storie prima di trovare un nuovo amore e dopo la sua separazione: Lucia Fabiani, ex Meteorina e Schedina di Quelli che il calcio a cui è stata legata per 13 anni e parrebbe anche un flirt con Alessia Ventura. Ecco, dopo Alessia ci sarebbe stata Anna. E in una lettera molto dura pubblicata qualche anno fa da DiPiù, l’ex ospite di Maria De Filippi aveva parlato di quella storia ma con toni non molto lusinghieri: erano volate gravi accuse verso l’imprenditore bresciano, che sembra non si fosse sempre comportato bene con lei.

L’esca “preparata” dello Zecchino d’Oro

Dopo la partecipazione a Miss Italia Anna si era iscritta ad una scuola di teatro e cinema a Roma e venne contattata per condurre lo Zecchino d’Oro. E dopo il primo incontro a Milano, la ragazza pare scoprì che “in realtà, era stato tutto un piano organizzato dall’imprenditore, deciso ad incontrarla”. Pur sentendosi manovrata Anna aveva accettato il corteggiamento dell’imprenditore, che si era addirittura presentato nello studio de Lo Zecchino D’oro con un mazzo di fiori.

Un anno dopo però Trussardi l’aveva mollata senza spiegazioni e delusa.