Anna Pettinelli difende Marco Bellavia: “Fuori tutti dal GF Vip”

Anna Pettinelli difende Marco Bellavia e propone di cacciare dal GF Vip tutti i concorrenti.

Anna Pettinelli ha espresso massima solidarietà nei confronti di Marco Bellavia, condannando quanti lo hanno offeso e denigrato al GF Vip. L’ex prof di Amici ha lanciato anche una proposta, ma sa già che Alfonso Signorini ignorerà le sue parole.

Anna Pettinelli difende Marco Bellavia

L’esperienza di Marco Bellavia al GF Vip 7 si è conclusa prima del tempo, ma non per volere del grande pubblico. Se fosse stato per i telespettatori, infatti, l’ex volto di Bim Bum Bam sarebbe arrivato in finale. Purtroppo, il Vippone ha dovuto abbandonare il reality perché i suoi compagni di gioco non solo non hanno compreso le sue difficoltà, ma l’hanno aggredito come un vero e proprio branco di bulli.

In difesa di Marco si è esposta Anna Pettinelli che, via Instagram, ha esordito:

“Quante ne ho sentite su questa storia ignobile. Tutti hanno un’opinione ma nessuno davvero sa davvero cosa sia la depressione e come si possa affrontare, soprattutto, sotto le telecamere”.

Le proposta di Anna Pettinelli

La Pettinelli ha proseguito:

“Pieno appoggio a Marco e condanna piena per tutti, o quasi, i componenti della casa. Ci vorrebbe un provvedimento esemplare, quale? Nessuna delle ipotesi fatte avrà, purtroppo, luogo. Bisognerebbe buttarli fuori tutti, rimpiazzare completamente il cast, fermare la produzione, ricominciare da capo con gente nuova. Impossibile. Le logiche televisive non si possono stoppare: sponsor, palinsesto, pianificazione pubblicitaria ecc.ecc”.

Anna ha espresso “pieno appoggio” a Bellavia e ha lanciato un’idea, pur sapendo che, per “logiche televisive”, non verrà mai presa in considerazione.

GF Vip: the show must go on

La Pettinelli ha concluso:

“Certo sarebbe bello. Pensate che insegnamento pazzesco sarebbe se fosse possibile fermare tutto, dire ‘Siete delle mer*e’ e quindi tornateneve tutti a casa, niente visibilità, ripiombate nel vostro triste anonimato. Ma non accadrà e tutto sarà tristemente dimenticato”.

Le parole di Anna hanno trovato pieno appoggio tra amici e fan. Purtroppo, qualunque parola verrà utilizzata al GF Vip per difendere Marco Bellavia non servirà a nulla: una brutta pagina della tv è ormai stata scritta e lo show deve andare avanti.