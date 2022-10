Gf Vip, Signorini sarebbe furioso dopo il caso Bellavia

Caso Bellavia, Signorini e gli autori sarebbero arrabbiatissimi, i retroscena: "Incompatibilità col Gf Vip".

Alfonso Signorini e gli autori del Grande Fratello Vip sarebbero furiosi dopo il caso Bellavia che ha fatto discutere i social nelle ultime ore. Marco, ex conduttore di Bim Bim Bum Bam, sarebbe uscito dalla casa per alcune incompatibilità. Si parla di condizioni di salute risultate non più idonee con la partecipazione al reality.

Anche Cristina Plevani ha detto la sua su Instagram affermando di non aver visto molto finora del Gf Vip 7 e di ignorare i problemi di Marco Bellavia. L’ex gieffina ha comunque detto che il problema se lo dovrebbe porre chi ha permesso a Marco di farlo entrare nella casa. Cristina ha ricordato: “Prima di entrare eri obbligato a parlare con uno psicologo. In primis perché entravi in contatto con altre persone e poi perché l’isolamento e il cambio di routine per qualcuno può essere destabilizzante”.

Caso Bellavia: si parla di episodi di bullismo

Come informa il portale Gossip e TV, dietro il caso di Marco Bellavia ci sarebbero episodi di bullismo, cattiveria, maleducazione e mancanza di empatia. Questo lo si comprenderebbe da alcune frasi che gli altri inquilini della casa del Gf Vip avrebbero rivolto a Marco.

Fonti vicine al Gf Vip: “La situazione sarebbe stata ben più grave”

Secondo quanto riferito da FanPage che ha parlato con alcune fonti vicine al Gf Vip, la situazione di Marco Bellavia sarebbe stata “ben più grave di come lui stesso l’aveva descritta al team del programma”.

Sempre la testata diretta da Francesca Cancellato parla di “incompatibilità con la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip”.