GF Vip, Gegia potrebbe essere radiata dall’albo degli psicologi

Gegia, attrice e famosa conduttrice radiofonica da qualche settimana è concorrente del GF Vip, ma forse non tutti sanno che è anche iscritta all’albo degli psicologi. Il fatto è che ora corre il serio rischio di essere radiata.

Marco Bellavia, altro concorrente della casa, quando ha saputo della sua professione nascosta, ha deciso di chiederle aiuto, magari dormendo con lei per fare una chiacchierata.

La donna perà non aveva nessuna intenzione di aiutarlo, e in seguito si è lamentata di aver dormito con lui perché “si muoveva troppo e piangeva“.

I fan chiedono la radiazione

“Non c’ho voglia adesso di farti da psicologa ho fame, non me ne frega niente di sapere che hai avuto. Marco, stai zitto oggi, stai zitto! Ti dò un consiglio da amica e psicologa, poi fai come ti pare. Non dare spiegazioni del tuo comportamento perché peggiori le cose perché non lo sai fare”, così ha risposto Gegia a Marco Bellavia, apostrofato poi come “matto malato”.

Frase in seguito stigmatizza da Luca Salatino che l’ha invitata a non dire certe cose, ma ormai la frittata era fatta.

Online i fan di Bellavia e del Grande Fratello Vip sono insorti contro la conduttrice radiofonica, chiedendo a gran voce la radiazione dall’albo degli psicologi

Sul fatto è poi intervenuta Veronica Satti, ex concorrente della casa che aveva ammesso di soffrire di disturbi borderline: “Io e altre persone che fanno divulgazione sulla salute mentale stiamo facendo un esposto all’ordine deontologico regione Lazio per radiarla dall’albo“.