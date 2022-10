GF Vip, Ginevra Lamborghini pentita per le parole su Marco Bellavia: “Non sapevo avesse problemi”

Ginevra Lamborghini si è pentita per le parole dette su Marco Bellavia e ha spiegato di volergli chiedere scusa.

Dopo il ritiro di Marco Bellavia dal Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini si è resa conto di aver sbagliato e ha ammesso di essere pentita per quello che ha detto e di voler chiedere scusa al concorrente.

GF Vip, Ginevra Lamborghini pentita per le parole su Marco Bellavia

Nella casa del Grande Fratello Vip si continua a parlare della scelta di Marco Bellavia di ritirarsi. La salute mentale del concorrente, che soffre di una forma di depressione, è stata al centro degli attacchi degli inquilini, che si sono dimostrati privi di empatia arrivando ai punti di coalizzarsi contro di lui, venendo accusati dal pubblico di “bullismo“. Ginevra Lamborghini aveva accolto il sentimento del gruppo, esprimendo un duro attacco nei confronti del concorrente, definendo fastidiosi i suoi atteggiamenti e meritevoli di essere “bullizzati“.

Dopo aver sentito leggere il comunicato che annunciava il suo ritiro, alcuni concorrenti si sono pentiti, prima tra tutti Ginevra Lamborghini.

Il pentimento di Ginevra Lamborghini: “Non sapevo avesse dei problemi”

Ginevra Lamborghini si è pentita di aver attaccato Marco Bellavia. “Non mi sono accorta, o comunque non lo sapevo fino a stamattina, che lui ha dei problemi” ha ammesso. “Sinceramente, se lo avessi davanti gli direi scusami perché ti ho pregiudicato” ha aggiunto la ragazza.

“Marco non hai perso un gioco se vorrai noi siamo qua. Ho detto una cosa carina, lui non sta bene, lo abbiamo preso per il c**o. Non è per essere ruffiani, è una persona che sta male, abbiamo sbagliato noi, si può anche tornare indietro sui propri passi eh” ha spiegato. L’argomento ha aperto diverse polemiche sulle modalità con cui il Grande Fratello Vip affronta tematiche sensibili.